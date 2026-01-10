Ereğli'de Ekonomik Adalet İçin Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ereğli'de Ekonomik Adalet İçin Yürüyüş

10.01.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli aylıkları ve asgari ücrete yapılan zammı protesto eden Geçinemiyoruz Platformu yürüyüş düzenledi.

(ZONGULDAK) - "Geçinemiyoruz Platformu" üyeleri, Karadeniz Ereğli'de emekli aylıkları ile asgari ücrete yapılan zammı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "vergide, gelirde ve bölüşümde adalet" istendi.

Yürüyüşe CHP, İYİ Parti, Sol Parti, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Emekli Meclisleri Sendikası, Çevre Gönüllüleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Erdemir Vakfı ile Erdemir Emeklileri Derneği temsilcileri katıldı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Geçinemiyoruz Platformu adına kamuoyuna yönelik basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, yaşamını emekli aylığıyla sürdürenler, dul ve yetim maaşına mahkum edilenler ile mevcut ekonomik düzene itiraz eden yurttaşlar adına söz alındığı ifade edildi.

Türkiye'de ilk kez asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının altında kaldığı anımsatılan açıklamada, açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğu, buna karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Emekliler, 65 yaş aylığı alan yurttaşlar ile dul ve yetim maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışan kesimlerin içinde bulunduğu koşulların giderek ağırlaştığı belirtilen açıklamada, bu gelirlerle yaşamın sürdürebilir olmaktan çıktığı, yıllarca çalışıp prim ve vergi ödeyen emeklilere ve hak sahiplerine sefalet düzeyinde maaşların reva görüldüğü ifade edildi.

En düşük emekli aylığının geçmişte asgari ücretin üzerindeyken, bugün asgari ücretin gerisine düştüğü hatırlatılan açıklamada, 2008'de yapılan düzenleme uygulanmamış olsaydı en düşük emekli maaşının bugün 46 bin liraya ulaşacağı belirtildi.

"Gelir adaletsizliğinin sorumlususu emekçiler değil"

Açıklamada, insanca yaşanabilecek bir ücretin devlete yük olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceği dile getirilen açıklamada; emekli, dul ve yetim aylıklarının görmezden gelindiği görüşü paylaşıldı.

Yıllarca ödenen primlerin ve vergilerin bugün insanca bir yaşam sürmek için yatırıldığı vurgulanan açıklamada, milletvekili maaşları, kamuda birden fazla maaş alan yöneticiler ile vergi ve prim borçları silinen sermaye çevrelerine dikkat çekildi ve gelir adaletsizliğinin sorumlusunun emekçiler olmadığı ifade edildi.

Vergide, gelirde ve bölüşümde adalet istenen açıklamada, devletin resmi verilerine göre 17 milyon 912 bin yurttaşın sosyal yardımlara muhtaç durumda yaşadığı aktarıldı. Barınma ve gıda yardımı alanlar arasında emekliler ile dul ve yetimlerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, birçok kentte kira bedellerinin asgari ücrete yaklaştığına dikkat çekildi.

Milli gelirden emeklilere ve emekçilere düşen payın neden "açlık ve yoksulluk" olduğu sorularn açıklamada, ülkede üretilen her değerde emekçilerin katkısına dikkat çekildi.

Açıklamada, bir zamanlar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ERDEMİR, termik santral ve SEKA ile emeğin başkenti olarak anılan Zonguldak'ın, bugün emekliler ve işsizlerle anılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın açıklaması, "Geçim yoksa seçim var", "Oy moy yok" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarının atılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ereğli'de Ekonomik Adalet İçin Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:33:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Ereğli'de Ekonomik Adalet İçin Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.