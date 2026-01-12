Eren Kalfa Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü milli atıcı Eren Kalfa, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce atıcılığa başlayan Trabzonspor Kulübü sporcusu Kalfa, Mersin'de bir süre önce gerçekleştirilen Havalı Silahlar Tabanca Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda U18 Milli Takımı baraj puanını geçerek ikinci oldu.

Aldığı derece ile Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Kalfa, 29 Ocak-2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek Milli Takım kampına katılacak.

Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüren Kalfa, AA muhabirine, haftanın 5 günü antrenman yaptığını söyledi.

Puan bazında değil, teknik olarak çalıştığını belirten Kalfa, "Puan bazında olduğu zaman bütün vücut olarak her şeye dikkat edilerek atılıyor. Ama teknik olduğu zaman tek bir şeye, tetiğe odaklanıyoruz, tetik çalışıyoruz." dedi.

"Şu anda önümüzde Avrupa müsabakası var"

En büyük hayalinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu dile getiren Kalfa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ferdi ve takım olarak Avrupa üçüncüsü olduk. Türkiye'de şampiyonluklarım, ikinciliklerim, üçüncülüklerim var. Daha öncesinde tüfek atmıştım, onda da yine derecelerim var. Hedefim olimpiyatlara katılmak. Benim için büyük bir hedef ama kesinlikle yapacağım. Şu anda önümüzde Avrupa müsabakası var."

Kalfa, Yusuf Dikeç gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Antrenör Tuğba Çabuk ise Eren Kalfa ile yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eren'in daha önce ateşli silahlar atıcısı olduğunu, orada da başarılar elde ettiğine değinen Çabuk, "Müsabaka yönetimi iyi olan sporcularımızı seçerek yönlendiriyoruz. Federasyon müsabakaları ve okul süreçleri derken süreç bu şekilde ilerliyor. Toplamda 35 öğrencimiz var. İsteyerek ve severek gelen her sporcu başarılı olur." diye konuştu.