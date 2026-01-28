Erenler\'de At Kemikleri Soruşturması

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kamyonetle gelip, çevreye at kemiği atan 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2'si operasyonla yakalanırken, kesim için bekletildiği düşünülen 5 at bir ahırda bulundu.

Erenler ilçesinde çevreye atılan at kemikleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 Eylül 2025'te Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından bölgeye fotokapanlar yerleştirildi. Çalışmalar sürerken, 26 Ocak'ta üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen 3 kişinin atlara ait kemikleri çalılıklara attıkları belirlendi. Şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu tespit edildi.

5 AT BULUNDU

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla C.T. ve H.T. yakalandı. Kesim işlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir ahırda yapılan kontrolde de 5 at bulundu. Atlar Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.