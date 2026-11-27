Show TV'nin cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim katıldı. Erkenci Kuş'ta canlandırdığı Emre Divit karakteriyle tanınan Birand Tunca, dizide Ali Murat rolüyle yer alacak. Oyuncu, bu akşam ekrana gelecek 148. bölümde izleyiciyle buluşacak.

NURSEMA İLE ORTAK OLUYOR

Kanalın paylaştığı bilgiye göre Ali Murat, Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğlu olarak hikâyeye girecek. Genç karakter, Asil'in elinden çıkan dijital platformda Nursema ile ortaklık kuracak.

Bu yeni iş birliğinin, Asil ve Nursema tarafında hiç beklenmeyen gelişmelerin kapısını aralayacağı belirtildi. Ali Murat'ın babası Nurullah karakterini ise Kahraman Sivri canlandırıyor. Baba ve oğulun gelişiyle Ünal ailesinin çevresine iki yeni karakter eklenmiş oluyor.

ERKENCİ KUŞ'UN EMRE'Sİ OLARAK TANINDI

1990 yılında İstanbul'da doğan Birand Tunca, tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Oyuncu, geniş kitlelerce Can Divit'in kardeşi Emre'yi oynadığı Erkenci Kuş dizisiyle tanındı.

Tunca, televizyon kariyerinde tarihî yapımlardan romantik komedilere uzanan farklı türlerdeki dizilerde rol aldı. Kızılcık Şerbeti, oyuncunun ekranlardaki yeni adresi oldu.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM 20.00'DE

Gold Film yapımı olan ve yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor. Senaryo ekibinde ise Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer alıyor.

Birand Tunca'nın Ali Murat olarak ilk kez görüneceği Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümü, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.