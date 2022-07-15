Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü

15.07.2022 21:56
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün görüştüğü bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün görüştüğü bildirildi.

Ermenistan resmi ajansı ArmenPress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanlık Ofisi Paşinyan'ın Burns ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güvenliğin yanı sıra terörle mücadele meseleleri ele alındı, Güney Kafkasya bölgesinde yaşananlara atıfta bulunuldu•

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Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, William Burns, Ermenistan, CIA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, CIA Direktörü William Burns ile görüştü - Son Dakika
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