Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor - Son Dakika

Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

03.03.2021 18:31
Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor, System.String[]

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz sürerken, muhalefet, Paşinyan'ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istedi.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz sürerken, muhalefet, Paşinyan'ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istedi.

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın devletin imkanlarını kullanarak bölgelerden taşınan 15 bin kişiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandığını ve Dağlık Karabağ'da savaşı nasıl yürüttüğünü gördüklerini belirtti.

Paşinyan'ın seçim düzenlemesini istemediklerini vurgulayan Manukyan, "Paşinyan iktidardayken erken parlamento seçimi yapılmasına karşıyız." ifadesini kullandı.

Manukyan, Paşinyan'ın bir an önce istifa etmesi, istifadan sonra geçici hükümetin kurulması, ardından bir yıl içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan'dan şartlı erken seçim önerisi

Başbakan Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefet ile anlaşılması halinde bu yıl erken seçime gidebileceklerini belirtti.

Seçimi yeniden kamusal dayanışmayı tesis etmenin yolu olarak gördüklerini ifade eden Paşinyan, "Seçimler bu sorunu çözmek için bir mekanizma, halkın kendisini ifade etmesi için imkan." dedi.

Paşinyan, iktidar da dahil tüm siyasi güçlerin seçimin özgür, şeffaf ve adil şekilde gerçekleştirilmesini garanti etmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecek günlerde Paşinyan'ın muhalefet temsilcileri ile erken seçim konusunda görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüştü

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan ve Gasparyan'ın görüşmesinde son olayların yarattığı gergin durum ele alındı, ülkenin güvenliği ve istikrarının her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

Muhalefet sokaklarda protestoyu sürdürüyor

Ülkede muhalefetin, ordunun muhtıra yayımlaması sonrası başlattığı Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden sokak gösterileri devam ediyor.

Paşinyan'ın parlamentoda yapacağı konuşma öncesi parlamento binası önünde toplanan muhalifler, gösteri düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler nedeniyle polis parlamento binası etrafında sıkı güvenlik önlemi aldı.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Ermenistan, Muhalefet, Başbakan, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması: Ilımlı toparlanma başladı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP'den istifa etti Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor Müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı: Sık sık arıyor, "İki tane karım var zevk alamıyorum" diyor 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum
Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Konyaspor'la; Sivasspor ise Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, Konyaspor'la; Sivasspor ise Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı         
18:07
Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir         
18:00
Bilim Kurulu toplandı! Masada kırmızı renkli illerin kaderini belirleyecek kararlar var Bilim Kurulu toplandı! Masada kırmızı renkli illerin kaderini belirleyecek kararlar var         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na insan hakları aktivistleri ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na insan hakları aktivistleri ne diyor?         
17:25
Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor         
17:06
Beşiktaş maçında Ertaç Özbir'in hücuma çıkması İspanya basınında gündem oldu Beşiktaş maçında Ertaç Özbir'in hücuma çıkması İspanya basınında gündem oldu         
16:57
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile korona tedbirlerine yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile korona tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi         
15:45
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oldu Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oldu         
13:49
Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp         
12:40
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 18:53:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei