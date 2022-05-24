Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı - Son Dakika
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı

24.05.2022 18:03
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasını ablukaya aldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasını ablukaya aldı.

Armenpress sitesinin haberine göre, protestocular sabah başkentteki Fransa Meydanı'nda bir araya geldi. Protestocular, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde bakanlık önüne yürüdü. Hükümet karşıtı slogan atan protestocular, bakanlık binasını ablukaya alırken tüm giriş ve çıkışları tuttu.

Muhalif milletvekilleri Saghatelya, Hayk Mamijanyan ve Aram Vardevanyan'ın binaya girip protestocuların mesajını iletmelerinin ardından grup Fransa Meydanı'na geri döndü.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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