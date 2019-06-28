Erol Evgin'den "Altın Düetler 2"

Albümde Erol Evgin'in konuğu olan Sanatçılar ve paylaştıkları şarkılar; Ajda Pekkan "İçimdeki Fırtına", Atiye "Tüm Bir Yaşam", Ceylan Ertem "Sitem", Demet Sağıroğlu "Yeter", Deniz Seki "Bir İlkbahar Sabahı", Farah Zeynep Abdullah "Sen Unutulacak Kadın mısın?", Funda Arar "Deli Divane", Kalben "Bizim Tango", Nil Karaibrahimgil "Canım Benim", Şebnem Keskin "İbadetim", Zara "Bir Bakışın Yetti", Ziynet Sali "Etme Eyleme".
"Altın Düetler 2" albümünde; yedi "Çiğdem Talu - Melih Kibar şarkısı", bir "Sezen Aksu şarkısı" , sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya bestesi Erol Evgin'e ait bir şarkı, sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya bestesi Erol Evgin ve Murat Evgin'e ait bir şarkı,Erol Evgin'in bestelediği Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiiri, sözleri Dr. Bekir Mutlu'ya bestesi Erdoğan Berker'e ait bir şarkı yer alıyor.
"Altın Düetler 2"; 70'li ve 80'li yılların dönem ruhunu günümüz soundları ile ustalıkla harmanlayan değerli müzik adamı İskender Paydaş'ın yepyeni düzenlemeleriyle müzikseverlerle buluşuyor.
"Erol Evgin Prodüksiyon" yapımı olan "Altın Düetler 2" albümü; 28 Haziran 2019 Cuma günü Universal Music Turkey dağıtımıyla dijital platformlarda ve müzik marketlerde yer alacak.