Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi - Son Dakika Spor

Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Ersanlı Milwaukee Bucks play-off'ları garantiledi, System.String[]

NBA'e 7 maçla devam edildi.


Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.


Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.


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Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.


Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.


Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.


Sonuçlar


Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112


Toronto Raptors- Indiana Pacers: 127-81


Denver Nuggets- Minnesota Timberwolves: 128-116


Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117


Oklahoma City Thunder- San Antonio Spurs: 131-103


Golden State Warriors- New Orleans Pelicans: 101-115


Portland Trail Blazers- Detroit Pistons: 107-104


Washington Wizards, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:55 
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