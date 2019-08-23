Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
Son Dakika Yaşam Haber

Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim

53 dakika önce

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Camii inşaatını ziyaret etti.

Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim, System.String[]

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Camii inşaatını ziyaret etti.


Ziyaretinde Ertuğrul Gazi İmam Hatibi Hüseyin Karadağ ve firma temsilcilerinin eşlik ettiği Akkuş, cami inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan İl Müftüsü Necati Akkuş, "14 Mart 2019 tarihinde temeli atılarak inşaatına başlanan Ertuğrul Gazi Cami, şehrin merkez camii konumunda olacak. Bünyesinde diyanet gençlik merkezi, erkek ve kadın engelli şadırvanları, kütüphane, toplantı salonu ve işyerleri bulunacaktır. Söz konusu cami 750 metrekare cami içi, 650 metrekare cami dışı musalla mahalline sahip olacaktır. Camide 1400 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacaktır. Ertuğrul Gazi Camii Kaba inşaatı 2019 Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor" dedi. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi, Necati Akkuş, Bilecik, Akkuş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman psikolog açıkladı! Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]