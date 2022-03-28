ERÜ ile Eti Maden İşletmeleri arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında işbirliği yapmak ve sektöre yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Özgür Saç katıldı.

Burada konuşan Rektör Çalış, göreve geldikleri günden bu yana üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Araştırma üniversitesi olarak gerek kentteki sanayicilerle gerekse büyük firmalarla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çalış, protokolün hem eğitim öğretime hem de sektöre bilimsel katkı sunma konusunda faydalı olacağını kaydetti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer de bir yılda 8 üniversite ile protokol imzaladıklarını aktardı.

Protokol kapsamında, teknik danışmanlık, etüt, proje ve uygulama konularını içeren "Çevre ve Katı-Sıvı Atık Yönetimi", "Enerji Verimliliği, Proses Dizaynı ve Optimizasyonu", "İleri Teknoloji Bor Bileşiklerinin Üretimi", "Bor Ürünlerinin Kullanım Alanının Arttırılması", "Eti Maden'e Ait Sahalarda Bulunan Değerli Elementlerin Eldesi" alanlarında iş birliği gerçekleştirilecek.