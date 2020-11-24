Erzincan'da kaldırım çalışması - Son Dakika

Erzincan'da kaldırım çalışması

24.11.2020 11:55
Erzincan'da kaldırım çalışması, System.String[]

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım olmayan sokaklarda ve kaldırımları tahrip olmuş sokaklarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım olmayan sokaklarda ve kaldırımları tahrip olmuş sokaklarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını başlattı. Öncelikli olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarını başlatan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 2 numaralı otobüs hattının geçtiği 138. Sokakta kaldırım çalışmalarını başlattı. Zamanla yıpranmış olan kaldırımların söküm işlemlerine başlayan ekipler 138. sokaktaki kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra 138. Sokağı 104. Sokağa bağlayan 125. Sokak ve 114. Sokakta kaldırım çalışmalarını gerçekleştirecekler.

Yaklaşık olarak 850 metre uzunluğunda kaldırım çalışması yapacak olan ekipler kaldırımlara andezit taş uygulaması yapacaklar. - ERZİNCAN

Erzincan'da kaldırım çalışması
Erzincan'da kaldırım çalışması
Erzincan'da kaldırım çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Ergenekon Mahallesi, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kaldırım çalışması - Son Dakika


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