Erzincan\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ç.H.A'nın kullandığı 34 ERZ 770 plakalı otomobil, Talip Kaban Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
