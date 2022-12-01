Erzican'dan yeni sahte doktor vakası! Ambulansla hasta naklederken yakalandı - Son Dakika
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Erzican'dan yeni sahte doktor vakası! Ambulansla hasta naklederken yakalandı

01.12.2022 13:10

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor olarak tanıtıp hastanede çalışan Ayşem Özkiraz'dan sonra benzer bir durum da Erzincan'da yaşandı. Beyin kanaması geçiren hastayı Van'dan İstanbul'a nakleden ambulansta yer alan Osman Ç., doktor kimliğini göstermeyince gözaltına alındı. Ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıtan şahsın, tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu belirlendi.

Beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi. Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

KENDİNİ "ÇOCUK DOKTORU" OLARAK TANITTI

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi. Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç.'ye "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç., şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Bir sahte doktor vakası da Erzican'dan! Ambulansla hasta naklederken yakalandı

TTIBBI SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MEZUNUYMUŞ

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı. Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

Bir sahte doktor vakası da Erzican'dan! Ambulansla hasta naklederken yakalandı

PARA KARŞILIĞI REÇETE YAZDIĞI İDDİASI

Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Erzincan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzican'dan yeni sahte doktor vakası! Ambulansla hasta naklederken yakalandı - Son Dakika

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