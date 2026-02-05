Erzincan'da Siber Güvenlik Bilinci Artırılıyor - Son Dakika
Erzincan'da Siber Güvenlik Bilinci Artırılıyor

Erzincan'da Siber Güvenlik Bilinci Artırılıyor
05.02.2026 20:39
Erzincan'da siber suçlar için farkındalık çalışmaları ve eğitimler devam ediyor.

Erzincan'da siber suçların önlenmesi ve vatandaşların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir farkındalık çalışması yürütülüyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, SİBERAY Programı kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalarla özellikle çocuklar, gençler ve esnaf başta olmak üzere toplum genelinde dijital güvenlik bilincinin artırılması hedefleniyor.

Program çerçevesinde; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Müdürlüğü ile Avrupa Birliği İl Müdürlüğü personeline yönelik siber güvenlik, güvenli internet kullanımı ve dijital dolandırıcılık konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesi, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile AVM'de afiş çalışmaları yapılarak vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı farkındalığın artırılması amaçlandı.

Yetkililer, siber suçlarla mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bilinçlendirme faaliyetleri ve seminerlerin Erzincan'daki tüm eğitim kurumları ve kamu kurumlarında aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Siber Güvenlik Bilinci Artırılıyor - Son Dakika

