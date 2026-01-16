Erzincan'da Vaşak Görüntülendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yerleşim yerine inen vaşak, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Babacan Mahallesi'nde Eyüp Yeşilyurt'a ait bağ evine gelen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

Etrafta yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Yeşilyurt, AA muhabirine, 3 yıldır bağ evinde güvenlik kamerası bulundurduğunu ve ilk defa vaşak görüntülediğini belirterek, "Daha önce kamera ayı, domuz ve tilki görüntülemişti. Şimdi ise ilk defa vaşak görüntüledi. Bu bölgede vaşak olmasına şaşırmış durumdayım." dedi.