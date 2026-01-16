Erzurum'da 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 48 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu değerlendirdiği A.A. ve A.B.M.'nin kullandığı metruk yapıda 7 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan diğer bir çalışmada da düzensiz göçmenleri ikametlerinde barındırıp ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilen S.G. ve N.B. takibe alındı.

İkamette 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu 2 çalışmada yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.