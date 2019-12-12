Erzurum'da "Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da "Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi

6 saat önce

Narman Meslek Yüksekokulu'nda "Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Erzurum'da

Narman Meslek Yüksekokulu'nda "Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Erzurum Barosu iş birliğince düzenlenen konferansta çocuk istismarı ele alındı.

Konferansta, UCİM Erzurum Temsilcisi ve Genel Başkan Danışmanı avukat Ayşegül Aydoğan, UCİM Erzurum Hukuk Komite Başkanı avukat Begüm Şekertekin ve UCİM Erzurum Hukuk Komite Üyesi Feride Aşırt konuşmacı olarak katıldı.

Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Akın Düzgün, burada yaptığı konuşmada, konferans ile toplumsal duyarlılğının artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Çocuk istismarını önlemek için herkese görev düştüğünü anımsatan Düzgün, "Yanlış bilgileri doğru bilgilere çevirdik. Toplumsal duyarlılığa üniversitemiz oldukça önem vermekte ve bu alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan çocuk istismarı ile mücadele etmek ve bu konuda bilinçlenmek ve çocuklarımızı korumak hepimizin en büyük görevidir." diye konuştu.

Aydoğan ise toplumsal bilinçlendirmelerin önemine değinerek, benzeri programların devam edeceğini anlattı.

Erzurum, Aydoğan, Narman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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