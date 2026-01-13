Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.