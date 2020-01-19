Erzurum'da İletişim ve Sinema Kampı düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da İletişim ve Sinema Kampı düzenlenecek - Son Dakika

Erzurum'da İletişim ve Sinema Kampı düzenlenecek

6 saat önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kış Kampları çerçevesinde düzenlediği "İletişim ve Sinema Kampı" yarın başlayacak.

Erzurum'da İletişim ve Sinema Kampı düzenlenecek, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kış Kampları çerçevesinde düzenlediği "İletişim ve Sinema Kampı" yarın başlayacak.

Programla iletişim ve sinema bölümlerinde eğitim gören 150 üniversite öğrencisi, Erzurum'da bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılacak.

İstanbul, Çanakkale, Kastamonu, Yozgat, Gaziantep, Kayseri'den gelen öğrencilerin katılacağı etkinliklere, alanlarında uzman gazeteci, köşe yazarları, iletişim uzmanı, televizyon yöneticileri, sanatçı ve müzik insanları da iştirak edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından hazırlanan etkinlikler, 5 gün sürecek.

İletişim ve sinema kampında eğitimlere katılacak olanlardan TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz "Yayıncılık Sektöründe TRT'nin Rolü", TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven "TRT'nin Sinema Vizyonu", 80'ler dizisinin bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk "Toplumsal Yönlendirme Aracı Olarak Sinema" ve gazeteci-yazar Nuh Albayrak "Dijital Yayıncılık", İhsan Ataöv "Beden Dili", Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk "Darbe Dönemlerinde Türk Basınının Refleksleri", İsmail Kılıçarslan "Medya Okur Yazarlığı", Fatma Doğanay "Osmanlı'dan Günümüze Türk İşaret Dili" konularını anlatacak.

Etkinlikler kapsamında, Atlama Kuleleri, Abdurrahman Gazi Türbesi, Tabyalar- Kars Kapı Şehitliği, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Kongre Binası gezileri düzenlenecek.

Erzurum, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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