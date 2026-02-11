Erzurum\'da Kar Yağışı ve Tarihi Tabyalar

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Erzurum'da etkili olan kar yağışı, dönemin Osmanlı padişahları tarafından, halkı ve şehri düşmandan korumak amacıyla yapılan, "93 Harbi'nin tanığı" Aziziye Tabyaları'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihte "93 Harbi" olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki ve içerisinde kahraman Türk kadını Nene Hatun'un kabrinin de bulunduğu tabyalar ve çevresi, kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Karla kaplı tarihi yapı dronla görüntülendi.