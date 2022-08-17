Cinayet sanığının "tüfek kendiliğinden ateş aldı" iddiası iddianamede çürütüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet sanığının "tüfek kendiliğinden ateş aldı" iddiası iddianamede çürütüldü

17.08.2022 14:36
Cinayet sanığının "tüfek kendiliğinden ateş aldı" iddiası iddianamede çürütüldü

Erzurum'da kardeşini öldüren ve annesini de yaralayan sanığın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum'da kardeşini öldüren ve annesini de yaralayan sanığın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Palandöken ilçesindeki evlerinde kardeşi Yahya Ağdaş'ı silah ve bıçakla öldüren, annesi Esra Gül Acıçimen'i ise silahla yaralayan tutuklu sanık Mustafa Ağdaş hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ekipler tarafından olaydan sonra evde yapılan aramada, baza içerisinde av tüfeği ve bulaşık makinesi içerisinde de üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Ağdaş, av tüfeğinin yerleştirdiği yerden kayıp yere düşüp kendi kendine ateş aldığını öne sürdü.

Kimseye tüfek doğrultmadığını ve ateş etmediğini iddia eden Ağdaş, "Kardeşim ve anneme bilerek ve isteyerek bir şey yapmadım. Arkadaşlarımın yanına gittiğimde şişme montumun cebinde, kabının içinde bıçak vardı. Kardeşim vurulduktan sonra onu kucakladım. Kucaklama anında bir şey oldu mu bilmiyorum ancak ona karşı bıçak darbesi vurmadım. Bıçağın nasıl cebimden çıkıp bulaşık makinesine girdiğini bilmiyorum. A.D. (nişanlısı) veya kardeşim montumdan alıp koyduysa bilemiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın iddiası iddianamede çürütüldü

Ağdaş'ın tüfeğin kendiliğinden ateş aldığı iddiasına yönelik hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, "Olay yerine gidildiğinde, kalorifer peteklerinin tam orta kısmına saçma tanelerinin isabet ettiği, yerden 30-40 santimetre yüksekte bu saçmaların toplanmış olduğu, ifadesinde belirttiği üzere yere düşen av tüfeğinin ateşlenmesi şeklinde bir oluş olsaydı, gerek yer üzerinde gerekse de atış yönünde zarar oluşması gerektiği ancak buna ilişkin olay yerinde bir bulgu olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Buna yönelik beyanları sorulan Ağdaş, "Av tüfeği torbanın içindeydi. Belki yere düşüp sekerken ateş almış olabilir. O yüzden saçmaların toplandığı yer kalorifer peteğinin orta kısmı olmuş olabilir. Olay anlattığım şekilde olmuştur." cevabını verdi.

Sanığın kardeşi tanık K.A. ise ifadesinde, annesi, kardeşleri ve Mustafa Ağdaş'ın nişanlısı A.D. ile yaşadıklarını anlatarak, "Olayın kazayla olabileceğine inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Mağdur anne Acıçimen de ifadesinde, Mustafa'nın kendisine ve kızı K.A'ya tehdit ile hakarette bulunduğunu ve darbettiğini belirtti.

Olay günü Mustafa'nın dışarıdan tüfekle eve geldiğini ve tüfeği mutfaktaki dolaba dayadığını anlatan Acıçimen, "Av tüfeği kayıp yere düştü, patladı. Yahya olduğu yere yığıldı, ben de yaralandığımı fark ettim. Mustafa'nın elinde tüfek veya bıçak yoktu, yerde yatan Yahya'yı kucaklayıp koltuğa yatırdı. Yahya'nın ölümünden dolayı şikayetçiyim." ifadesine yer verdi.

İddianamede, Acıçimen'in "Av tüfeği kayıp yere düştü, patladı" şeklindeki ifadesine itibar etmenin olay yerinde yapılan keşif ve mağdurlardaki yaralanmalarının şekli ve sayısı itibarıyla mümkün olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

"Annesi ve kardeşini öldürme kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır"

Av tüfeğinde yapılan incelemede atışa engel mekanik arızasının bulunmadığı ve atışlarda patladığı bildirilen iddianamede, Mustafa ve Yahya'nın kıyafetlerinde atış artıklarının tespit edilemediği, Acıçimen'e ait hırka üzerinde atış artığı dağılım olduğundan uzak atış ile vurulduğu kanaatine varıldığına işaret edildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar aktarıldı:

"Sanığın av tüfeği ile dışarı çıkıp arkadaşları ile buluştuğu, havaya ateş ettikten sonra eve geldiği, annesi ile kardeşinin yerde oturup çay içip televizyon izlediği, tanık A.D. ile mutfakta konuşmaya başladığı, olaydan önce gerçekleştirdiği hareketlerin gösterdiği suça meyilli kişiliği ile Yahya'ya duyduğu kıskançlıktan doğan kızgınlığı altında uzak atışla hedef alarak anne ve kardeşine tek el ateş ettiği ve ağır şekilde yaraladığı, yaralanan Yahya'ya saldırısına devam ettiği ve bulaşık makinesinde ele geçen bıçakla birden çok kez vurduğu, böylelikle her iki mağdura karşı saldırı eyleminin ağırlığı, birden fazla silah kullanmak suretiyle ortaya koyduğu kastının yoğunluğu, vurduğu darbe sayısı ve bunların şiddeti, olayın yeri ve mağdurların ikametlerinde olay anındaki savunmasızlığı, kullandığı aletlerin öldürmeye elverişli olması birlikte değerlendirildiğinde annesi ve kardeşini öldürme kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık Mustafa Ağdaş'ın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

YORUMLAR
500
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet sanığının 'tüfek kendiliğinden ateş aldı' iddiası iddianamede çürütüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:57:55. #1.11#
SON DAKİKA: Cinayet sanığının "tüfek kendiliğinden ateş aldı" iddiası iddianamede çürütüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement