Erzurum'da Kırmızı Et Sektörü Toplantısı

30.01.2026 15:52
Erzurum'da kırmızı et sektörünün sorunları görüşüldü, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Erzurum'da kırmızı et sektörünün sorunlarına ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, kurum müdürleri, birlik ve oda başkanları ile üreticiler katıldı.

ETB Başkanı Oral'ın sunum yaptığı toplantıda, birlik ve oda başkanları ile görüşmeler yapıldı, sektör ve üreticilerin sorunları ile çözüm önerileri konuşuldu.

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, sektör sorunlarının ele alınıp çözüm sürecine ilişkin çalışmaların yapılacağını ve yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Eksiklerin tamamlanması için çalışacaklarını ifade eden Sekmen, "Sorunu olan başta kasap odası gibi birliklerimizin, odalarımızın tüm sorununu gidermek için çalışacağız." dedi.

Milletvekili Altınok da Erzurum'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni çok önemsediklerini vurgulayarak, "İlçe ziyaretlerinden gelirken Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan ile görüşmüştük. Tarım müdürümüzü, valimiz, il başkanımız, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle konuyu paylaştım. Çok değil 1 yıl içinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu ve arazi tahsisini yaptık. 'Bismillah' deyip yarın başlayacak durumdayız, şehir için bu çok önemli." diye konuştu.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulumunda destek veren herkese teşekkür eden Altınok, AK Parti hükümetinin Erzurum için yaptığı yatırımları anlattı.

Altınok, bedelli askerlik kapsamında eğitim verilecek iller arasına Erzurum'u da dahil ettiklerini ve Pasinler yolundaki kışlada tadilat, tamirat yapılması için Milli Savunma Bakanı'nın talimat verdiğini belirterek, "Bu şehir sadece siyasetçinin, kamu görevlisinin değil, sivil toplum kuruluşlarının, herkesin, hepimizin şehridir. En önemli avantajımız, bu şehirde biz siyaseti çok temiz, kardeşlik hukukuyla kendi aramızda hiçbir nifaka fırsat vermeden yapıyoruz, birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Milletvekili Öz ise bölgede her yıl kurban sevkiyatında yaşanan sorunlar başta olmak üzere sektörün, üretici ve birliklerin sorunlarının çözümü için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
