Erzurum'da Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası Düzenlendi

23.01.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye Belediyesi, genç yetenekleri keşfetmek için Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası düzenledi.

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi E spor Akademisi tarafından, "Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası" düzenlendi.

Dijital spor kültürünü tanıtmak, genç yetenekleri keşfetmek ve Espor alanında nitelikli sporcular yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 64 lise öğrencisi katıldı.

Tatil sürecinde gençlerin hem eğlenmesini hem de sosyal etkileşim kurmasını sağlayan organizasyon ilgi gördü.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlere yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Espor Akademimizle gençlerimizi dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturuyoruz. Fair play anlayışını esas alan bu turnuvalarla gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Esporu bilinçli bir spor kültürü haline getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte üniversite öğrencilerimize yönelik de çeşitli Espor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Turnuvaya katılan öğrenciler ise etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu, tatil döneminde böyle anlamlı ve profesyonel bir organizasyonla bir araya gelmenin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Dereceye giren Esporculara, Başkan Uçar tarafından üniversite eğitim çeki ve kupa takdim edildi, organizasyona katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Yakutiye Belediyesi, Etkinlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:03:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Liselerarası FIFA26 Espor Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.