Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Başlandı

Erzurum\'da Metruk Binaların Yıkımına Başlandı
02.01.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, suça zemin hazırlayan metruk binaların yıkımına başlandı. 562 bina hedefte.

Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla, suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden metruk binaların yıkımına başlandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, mahallelerde düzenlediği "Huzur Toplantıları"nda vatandaşlardan metruk binalarla ilgili gelen şikayetler ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, emniyet birimleri ile belediye ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucu, suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 20 ilçedeki toplam 562 metruk bina yıkım programına alındı.

İlk etapta Yakutiye ilçesinde bulunan 15 metruk yapının yıkımına başlandı.

"Suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz"

Yıkım çalışmalarını takip eden Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece suçluyu yakalamak için değil, suç işlenmesini kolaylaştırıcı unsurların da ortadan kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

Metruk binaların, suç işlenmesi mümkün alanlar olduğuna işaret eden Karaburun, "Yaptığımız çalışmalar kapsamında Sayın Valimizin talimatları ile Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, 20 ilçemizdeki tüm metruk binaları belirledik. Bu çerçevede bugün Yakutiye ilçemizde metruk halde kullanılması yasak olan binaların belediyemizle birlikte yıkımını yapıyoruz. Biz suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz." dedi.

Çalışmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Erzurum'un her noktasında suç neredeyse, biz bunun peşinden koşmaya, suçu kolaylaştıran herşeyi ortadan kaldırmaya, suçu işleyen herkesi yakalamaya ve adelet mercilerine teslim etmeye kararlıyız. Huzur toplantıları yapıyoruz. Halkımızın taleplerini sürekli alıyoruz. Tüm metruk binalarla ilgili vatandaşlarımız zaman zaman bizlere ihbarda ve şikayetlerde bulunuyorlardı. Bu taleplere kulak vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız şeyleri halkımızla birlikte yapacağız."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:44:31. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Metruk Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.