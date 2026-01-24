Erzurum\'da Su Yönetimi İçin Önemli Yatırımlar

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve saha çalışmalarıyla Erzurum ve çevresinde su yönetimi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü alanlarında önemli kazanımlar sağladı.

Su tutulan barajlar

Uzundere ve İspir ilçelerinde inşa edilen Uzundere Barajı ile İspir Madenköprü Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Bu iki baraj sayesinde toplam 1 milyon 546 bin metreküp su depolanacak, 5 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.

Yapım çalışmaları devam eden barajlar

Horasan Gerek Barajı, Tortum Doruklu Barajı ve Pasinler Küçüktuy Barajı'nda inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Söz konusu barajlar tamamlandığında toplam 6 milyon 696 bin metreküp su depolanması ve 6 bin 730 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Yapımı devam eden gölet

Pasinler Kavuşturan Göleti'nin tamamlanmasıyla birlikte 4 milyon 221 bin metreküp su depolanacak; 1.060 dekar tarım arazisi sulama hizmetine kavuşacak.

Taşkın koruma çalışmaları

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, taşkın risklerini azaltmak ve yerleşim alanlarını güvence altına almak amacıyla Köprüköy Güzelhisar, İspir Güllübağ, Köprüköy Akçam, Tortum Hamidiye ve Tortum İncedere mahallelerinde taşkın koruma çalışmalarını da sürdürdü.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yatırımların; su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. - ERZURUM