Erzurum'da Yangın Felaketi: 2 Ölü, 6 Yaralı
Erzurum'da Yangın Felaketi: 2 Ölü, 6 Yaralı

Erzurum\'da Yangın Felaketi: 2 Ölü, 6 Yaralı
17.01.2026 18:16
Erzurum'da bir mobilyacıda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bölgede görev yapan ve dumandan etkilenen ekipler ile basın mensuplarına ayran dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Musa Coşgan ve Serhat Kısa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yangında dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu'nun tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Ölü sayısı 2'ye çıktı

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Saat 12.30'da çıkan yangın sonrası soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, orman teşkilatımıza ait su tankerleri, TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma araçları sevk edilmiştir. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın anından itibaren tüm ekipler seferber oldu. Burada çalışmaların özverili şekilde yürütülmesinden dolayı itfaiye daire başkanlığımıza, polis ve jandarma teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, AFAD ve Devlet Hava Meydanları personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Mevlam böyle acılar yaşatmasın. Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 araç görev yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi yok."

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Yangın Felaketi: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Yangın Felaketi: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
