Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor - Son Dakika
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Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor

19.08.2022 12:00

Erzurum'da yangında, elleri ve ayaklarının yanı sıra evin çatısı, duvarları ve evdeki bazı eşyaları da yanan ihtiyaç sahibi yaşlı çift, zararlarının giderilmesi için yardım bekliyor.

Erzurum'da yangında, elleri ve ayaklarının yanı sıra evin çatısı, duvarları ve evdeki bazı eşyaları da yanan ihtiyaç sahibi yaşlı çift, zararlarının giderilmesi için yardım bekliyor.

Yakutiye ilçesine bağlı Gökçeyamaç Mahallesi'nde yaşayan Haydar ile Saliha Sağlam (66) çiftine ait 2 katlı evde 8 Ağustos'ta yangın çıktı.

Evin üst katından dumanların yükseldiğini ve alevlerin odaya sıçradığını gören Saliha Sağlam (66), komşularından yardım istedi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında, Saliha Sağlam'ın ayakları, Alzheimer hastası eşinin de elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Ambulansla kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi görüp taburcu edilen ve halen ayaktan tedavisi süren yaşlı çift, yangında zarar gören evlerinin onarılmasını bekliyor.

Saliha Sağlam, AA muhabirine, eşiyle başlarına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü belirterek, "Evde aniden yangın çıktı, nereden ve nasıl çıktığını da bilmiyorum. Evimiz yandı, canımızı zor kurtardık." dedi.

İhtiyaç sahibi yaşlı çift evlerinin onarılmasını istiyor

Evdeki eşyalar ile yiyecek erzakları ile kışlık odunların da yandığını anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Evdeki, halı, buzdolabı, yakacak ve evin çatısı yandı. Oğlumu 40 gün önce kanserden kaybettim, başka kimsem yok. Torunum bize bakıyor ama onun da işi yok. Evi yaptıracak maddi gücümüz hiç yok. Yetkililerden, hayırseverlerden Allah rızası için kış gelmeden evimi yaptırmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız bize yardım etsin."

Sağlam, eşini evden çıkaran komşularına teşekkür ederek, tedavi için geldikleri şehir hastanesinde hizmetlerden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Sağlam'ın torunu Abdulsamet Sağlam ise yangın raporlarını ve durumu ilgili birimlere ilettiklerini söyledi.

Gökçeyamaç Mahalle Muhtarı Recai Kaya da yangında can kaybının olmadığını belirterek, yaşlı çiftin ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında yaralanan Erzurumlu yaşlı çift, hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor - Son Dakika
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