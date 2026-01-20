ERZURUM KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
BAYBURT- Erzurum kara yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'ne yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Kara yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyüne araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum Kara Yoluna Çığ Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?