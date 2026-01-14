Erzurum Kongre Binası'nın Korunması Çağrısı - Son Dakika
Politika

Erzurum Kongre Binası'nın Korunması Çağrısı

Erzurum Kongre Binası\'nın Korunması Çağrısı
14.01.2026 10:30
MHP Erzurum, tarihi yapı için yıkım yerine koruma ve güçlendirme çözümlerinin önemine vurgu yaptı.

Son günlerde Erzurum Kongre Binası'nın depreme dayanıklılığı gerekçe gösterilerek yıkılmasına yönelik gündeme gelen değerlendirmeler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Süreci dikkatle takip ettiklerini, kentsel dönüşüm ve deprem güvenliğinin, Erzurum için önemli ve gerekli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Betonarme yapılarda, güçlendirme maliyetinin yapım maliyetinin belirli oranlarını aşması halinde yık-yap yönteminin tercih edilmesi mühendislik açısından kabul edilebilir bir yaklaşımdır. Ancak tarihi kimlik taşıyan yapılar için esas olan yaklaşım, yıkım değil; tarihi dokuyu koruyarak deprem güvenliğini artırmaktır" denildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamlamada: Erzurum Kongre Binasının; tarihi eser statüsünde, ana taşıyıcı sistemi yığma taş ve tuğla duvarlardan oluşan ve esas taşıyıcılığı betonarme olmayan tarihi ve simgesel bir yapı olduğu belirtilerek, "Bilimsel olarak yığma yapıların basınç dayanımı yüksek, çekme ve kesme dayanımı düşük; rijitliği yüksek, sünekliği sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu tür yapılarda deprem güvenliğini sağlamak için temel ilke; duvarların bir bütün halinde çalışmasını sağlamak ve deprem enerjisini uygun bağlantı ve güçlendirme elemanlarıyla sönümlemektir.

Bu çerçevede Erzurum Kongre Binası için; Yığma duvarlarda enjeksiyon uygulamaları, Kat seviyelerinde gizli çelik gergi ve ankraj sistemleri, Mevcut ahşap döşemelerde duvar-döşeme bağlantılarını güçlendiren uygulamalar, Zemin ve temel koşullarına bağlı olarak temel altı iyileştirme yöntemleri, gibi çağdaş ve geri dönülebilir güçlendirme çözümleri teknik olarak mümkündür. Nitekim İstanbul Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Meclis Binası, Sivas Kongre Binası, Assisi Aziz Francesco Bazilikası ve Atina Akropol Yapıları gibi pek çok tarihi yapı, yıkılmadan güçlendirilerek depreme karşı güvenli hale getirilmiştir. Bu örnekler açıkça göstermektedir ki; Erzurum Kongre Binası için de yık-yap yaklaşımı zorunlu değildir. Bilimsel raporlar ve uzman görüşleri doğrultusunda, yapı hem tarihi kimliği korunarak hem de depreme karşı güvenli hale getirilerek yaşatılabilir" ifadelerine yer verildi.

Erzurum Kongre Binasının mimari olarak "anıtsal" değil, işlevsel ve sade bir yapı olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; "Bu da güçlendirme uygulamalarını kolaylaştıran bir avantajdır. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak çağrımız; bu sürecin aceleci kararlarla değil, bilimsel veriler, koruma mevzuatı ve tarihi sorumluluk bilinci çerçevesinde yürütülmesidir. Erzurum Kongre Binası'nı korumak, Cumhuriyetimizin hatırasına ve milletimizin ortak değerlerine sahip çıkmak adına ilgili kurumlarımızdan ve idarecilerimizden ricamız şudur ki ; konuyu hassasiyetle ele alarak Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum'a yakışır şekilde el birliği ile çözüme kavuşturalım." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Erzurum, Kültür

Son Dakika Politika Erzurum Kongre Binası'nın Korunması Çağrısı - Son Dakika

Erzurum Kongre Binası'nın Korunması Çağrısı
