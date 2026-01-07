Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika
Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı

07.01.2026 15:22
Deprem performansı yetersiz olduğu için Erzurum Kongre Binası geçici olarak kapatıldı.

Cumhuriyet'e geçişin kararlarının alındığı Erzurum'daki tarihi kongre binası, yapılan analizler sonucu deprem performansının yetersizliği nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Mücadele'nin önemli simgelerinden biri olan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Erzurum Kongre binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018'den itibaren Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

Tarihsel ve kültürel mirasın önemli yapı taşlarından biri olan eserin, farklı dönemlerde gerçekleştirilen bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarıyla korunarak bugüne ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında sağlanan koordinasyon kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yapıda yıllar içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle yapısal sorunlar oluştuğu, taşıyıcı sistemin ağır hasar aldığı, yapılan sismik ve yapısal analizler sonucunda binanın deprem performansının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ziyaretçi ve çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'nin ziyarete kapatılması ve binanın tahliyesine yönelik gerekli idari ve teknik süreçler başlatılmış, müze 6 Ocak itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatılmıştır."

Açıklamada, yapının restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütüleceği belirtilerek, çalışmaların tamamlanmasının ardından müzenin aslına uygun şekilde korunarak çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda sergileme, erişilebilirlik ve ziyaretçi deneyimi standartları gözetilerek yeniden halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Deprem, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı - Son Dakika
