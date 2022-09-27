Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.Ç. serbest bırakıldı, E.C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Zanlılardan C.B. ve A.Ç. ise tutuklandı.

Yukarı Mumcu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan "Ne gülüyorsunuz?" tartışması bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 'gülme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.