Erzurum'da "gülme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da "gülme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

27.09.2022 21:10
Erzurum'da "gülme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.

Yukarı Mumcu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan "Ne gülüyorsunuz?" tartışması bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçak darbeleri isabet eden Enes K. ile Mehmet G, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan C.B. (17), E.C (17), A.Ç (17), M.E.Ç (13) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.Ç. serbest bırakıldı, E.C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Zanlılardan C.B. ve A.Ç. ise tutuklandı.

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'gülme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da "gülme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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