Erzurumspor FK, Rizespor\'u 2-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Erzurumspor FK'nın orta sahadan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
24. dakikada Çaykur Rizespor atağında Halil'in ara pasıyla topu alan Mithat ceza sahası içine girip uygun durumda olan Olawoyin'e pasını göndermek isterken Emre kayarak son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Erzurumspor FK'ın geliştirdiği atakta Eren Kabak'ın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'in üzerinden ağlara gitti. 1-0
54. dakikada Erzurumspor FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin ortasında arka direkte topla buluşan Salih Sarıkaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
73. dakikada Rizespor'un atağında Laçi'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içine girmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Salih Sarıkaya dk. 46), Emre Erdem, Gerxhaliu (Hüsamettin Yener dk. 46), Ömer Arda Kara, Cengizhan Bayrak (Giorbelidze dk. 46), Adem Eren Kabak, Mert Önal, Murat Cem Akpınar (Sefa Akgün dk. 66), Eren Tozlu (Rodrguez dk. 46), Sylla
Yedekler: Mehmet Emin Billor, Yiğit Baran Karaoğlan, Kağan Moradaoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Hojer dk. 86), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Laçi dk.59), Olawoyin (Augusto dk. 59), Emrecan Bulut (Sowe dk. 59), Zeqiri (Mihaila dk. 59), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Samet Akaydın, Papanikolaou, Sagnan, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Eren Tozlu (dk. 42), Salih Sarıkaya (dk. 54) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor), Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) - ERZURUM
