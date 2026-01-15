Erzurumspor FK, Rizespor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Erzurumspor FK, Rizespor'u 2-0 Yendi

Erzurumspor FK, Rizespor'u 2-0 Yendi
15.01.2026 15:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Erzurumspor FK'nın orta sahadan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

24. dakikada Çaykur Rizespor atağında Halil'in ara pasıyla topu alan Mithat ceza sahası içine girip uygun durumda olan Olawoyin'e pasını göndermek isterken Emre kayarak son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Erzurumspor FK'ın geliştirdiği atakta Eren Kabak'ın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'in üzerinden ağlara gitti. 1-0

54. dakikada Erzurumspor FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin ortasında arka direkte topla buluşan Salih Sarıkaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Rizespor'un atağında Laçi'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası içine girmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Salih Sarıkaya dk. 46), Emre Erdem, Gerxhaliu (Hüsamettin Yener dk. 46), Ömer Arda Kara, Cengizhan Bayrak (Giorbelidze dk. 46), Adem Eren Kabak, Mert Önal, Murat Cem Akpınar (Sefa Akgün dk. 66), Eren Tozlu (Rodrguez dk. 46), Sylla

Yedekler: Mehmet Emin Billor, Yiğit Baran Karaoğlan, Kağan Moradaoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Hojer dk. 86), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Laçi dk.59), Olawoyin (Augusto dk. 59), Emrecan Bulut (Sowe dk. 59), Zeqiri (Mihaila dk. 59), Halil Dervişoğlu

Yedekler: Samet Akaydın, Papanikolaou, Sagnan, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Eren Tozlu (dk. 42), Salih Sarıkaya (dk. 54) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Erdem Canpolat, Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor), Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

