Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mert Bulut, Kadir Beyaz
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Gerxhaliu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Sefa Akgün), Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Giorbelidze), Ömer Arda Kara, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal, Eren Tozlu (Dk. 46 Rodriguez)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mocsi, Olawoyin (Dk. 59 Augusto) Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Dk. 59 Laçi), Taha Şahin (Dk. 86 Hojer) Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 59 Mihaila), Emrecan Bulut (Dk. 59 Sowe)
Goller: Dk. 42 Eren Tozlu, Dk. 54 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: 45+1 Erdem Canpolat, Dk. 56 Taylan Antalyalı, Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 85 Recep Uçar (teknik direktör) (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
20. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Önal'ın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
38. dakikada konuk ekipte Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, kalecinin engel olduğu topu savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0
59. dakikada topla yayın önüne gelen Sylla'nın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor, Rizespor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?