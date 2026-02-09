Erzurumspor, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erzurumspor, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yendi

Erzurumspor, Sakaryaspor\'u Deplasmanda Yendi
09.02.2026 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Özbalta, oyun anlayışlarını geliştirdiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, topa sahip olarak akıcı oyuna katkı vermek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Sakaryaspor'un 13 oyuncuyu yeni transfer ettiğini hatırlatarak, bu sürece adapte olmanın kolay olmadığını söyledi.

Sakaryaspor'un puan anlamında sıkıntılı bir sürecinin olduğunu ifade eden Özbalta, maç öncesi rakiplerinde bu kaygının olabileceğini tahmin ettiklerini, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe müsabakasının ardından takımın adaptasyon sürecine değindi.

Özbalta, maçın ilk 25 dakikalık bölümünde bu tutukluğu hissettiklerini, sonrasında ise direkten dönen toplarının ve gol pozisyonlarının olduğunu aktardı.

İlk yarıda oyunu tutmasını bildiklerini belirten Özbalta, "İlk yarıda top onlardaydı, yarı sahada üzerimize gelmeye çalışıyorlardı fakat ceza sahası içinde çok etkili olamadılar, pozisyon vermedik diye düşünüyorum. İkinci yarı da biz top oynamak istedik, bunun üstesinden gelmemiz lazımdı. Topa sahip olmamız ve akıcı oyuna katkı vermemiz gerekiyordu ki o anlamda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Sakaryaspor'da ben de çalıştım, dalgalı geçen bir sezon. Kolay değil, yeni 13 oyuncunun olduğu takımın sisteminde oyun anlayışını oturtmakta sıkıntı olabilir. Onlar bence bunu yaşadı. İlerleyen haftalarda canlı bir takım haline geleceği net bir şekilde görünüyor. Sahada gözlemlediğimi naçizane söylemek istedim." diye konuştu.

Özbalta, oyuncularını tebrik ettiğini, önemli bir müsabakanın üstesinden geldiklerini aktararak, "Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un durumunu biliyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde, oradaki oyuncu arkadaşlarına saygı duyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor. 8-9 günde 3 müsabakanın oynanacağı haftaya giriyoruz. Orada 3 puanı alıp daha sağlam adımlar atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, göreve geldiğinde 4-5 futbolcunun aralarından ayrıldığını, 4 maça neredeyse kazanamayacaklarını bilerek çıktıklarını ifade etti.

Takımdan ayrılan isimlerin Sakaryaspor'un attığı gollere en çok katkı veren oyuncular olduğunu belirten Kutlu, yeni transferlerle 2 antrenmana bile çıkma vakitlerinin olmadığına değindi.

Kutlu, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını dile getirerek, bu sürecin sıkıntılı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oyunun ilk 60-70 dakikasında istediklerini sahaya yansıtarak rakibe az pozisyon verdiklerini anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Bir iki pozisyonu vardı rakibin, kendi bireysel hatalarımızdan attıkları gol de dahil. Bizim pozisyona dönüşebilecek, son pasları yapabilecek girişimimiz vardı, biz de az sayıda pozisyona girdik. Bu normal. Yeni kurulan, çok fazla sayıda oyuncu transfer etmek zorunda kalan bir takım bugün sahadaydı. Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. Karşımızda çok güçlü bir rakip olmasına rağmen top bizde kaldı, pozisyon vermedik, pozisyon girişimlerimiz vardı. Gol atamadık ve skoru alamadık. Oyuncularımı ve Erzurumspor FK'yi tebrik ediyorum. Sezon boyu iyi giden bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri bana göre. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takım gibi değil, ligin ilk ikisinde bulunan takıma karşı iyi oyun oynadılar. Golden sonra moral motivasyonumuz biraz düştü. Oyunculara, bizlere eleştiriler olabilir. Eleştirilerin tamamını skorla bağlantılı buluyorum. Sahada oynanan oyun asla kötü bir oyun değil. Oyuncularımız gelecek için iyi sinyaller verdi."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Hakan Kutlu, Sakaryaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:42:47. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurumspor, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.