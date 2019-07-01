Eşcinsellik: Hangi ülkelerde yasak, hangi ülkeler eşcinsel evliliğe izin veriyor?
58 dakika önce
Dünya genelinde eşcinsel haklarında farklı uygulamalar sözkonusu. Özellikle gelişmiş ülkelerde eşcinseller bireysel ve sosyal haklar anlamında önemli kazanımlar elde etse de hala bir çok ülkede cinsel eğilimini açıklamak hapis hatta idam cezasıyla karşı karşıya kalmak anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:38
Dünya genelinde Onur Haftası etkinlikleri tamamlanırken akıllarda farklı ülke yönetimlerinin bu etkinliklere karşı tavırları kaldı. Ülkelerin LGBTİ+ bireylere karşı yaklaşımlarındaki farklılık sadece Onur Haftası ile sınırlı değil.
Dünya genelinde eşcinsel haklarından söz edildiğinde çok farklı ülkelerde farklı uygulamalar söz konusu. Özellikle gelişmiş ülkelerde eşcinseller bireysel ve sosyal haklar anlamında önemli kazanımlar elde etse de bir çok ülkede cinsel eğilimini açıklamak bu bireyleri hapis hatta idam cezasıyla karşı karşıya getirebiliyor.
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