Eşek vatandaşın üzerine atladı, dükkana zor kaçtı

Cep telefonu ile çekilip sosyal medyada paylaşılan garip görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Mersin... Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaydedilen görüntüde sokak ortasında başıboş dolaşan bir eşek, o esnada yoldan geçen bir vatandaşın üzerine atladı.

NE YAPTIYSA BAŞARILI OLAMADI

Eşeğin üzerine atlaması ile neye uğradığını şaşıran vatandaş, bir süre ne yapacağını bilemez halde sağa sola kaçmaya başladı. Ancak bunda başarılı olamayan talihsiz vatandaş, çareyi çevredeki dükkanlardan birine sığınmakta buldu.

VATANDAŞLA BERABER DÜKKANA GİRDİ

Ancak ona rağmen eşeğin durmaya niyeti yoktu. Üzerine atladığı vatandaşla birlikte dükkana giren eşek, çevredekilerin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.