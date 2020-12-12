Esenler'de küçük kızı istismar eden tacizci tutuklandı - Son Dakika

Esenler'de küçük kızı istismar eden tacizci tutuklandı
12.12.2020 14:58
Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden ve kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden ve kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım'da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö, 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kaçmaya çalışan tacizciyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen tacizci çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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