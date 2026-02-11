Esenler'de Trafik Kavgası: 2 Gözaltı

Esenler'de trafikte kavga ettiği belirlenen motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada "araca saldırı" konulu görüntülerin paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu araç sürücülerinin M.A.S. ve R.A. olduğu, bahse konu ihlalin ise Esenler'de gerçekleştiği belirlendi.

Gözaltına alınan M.A.S. ve R.A, haklarında adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edilirken, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 476 lira ceza kesildi.

Olaya ilişkin araç içi kamerayla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün taksi şoförünü aracında darbetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmesi yer alıyor.