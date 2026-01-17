Esenler Erokspor 2 Puan Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Esenler Erokspor 2 Puan Kaybetti

17.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Özköylü, Vanspor FK ile 0-0 berabere kalınan maçı kaybedilmiş 2 puan olarak değerlendirdi.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki devrede de maçın kırılma adı olarak söylenebilecek net pozisyonlara girdiklerini söyleyerek, "Müsabakayı kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz. Çok iyi oynadığımız bir maç, tempolu oynadığımız bir maç. Bekleyerek oynayan, savunan, gol yememek öncelikli hedefi olan, bulursam hızlı hücumlarla tehlike oluşturayım düşüncesinde olan bir rakip vardı. Bu da çok normaldir. Ligin en fazla gol atan takımına karşı oynadıkları bir maçta bu düşüncede olmaları çok normaldir. Bunu hiç yadırgamıyorum. İyi de mücadele ettiler, iyi de oynamaya çalıştılar. Her şeye rağmen bulduğumuz pozisyonlar var. Kayode'nin hem ilk yarı hem ikinci yarı çok net, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar maçın belki kırılma anları olabilir. Çünkü bu tür maçlarda iyi savunan, kalesini iyi bekleyen takımlara karşı çok fazla pozisyon bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz pozisyonları yaparsanız, rakibin direncini kırarsınız. Biz bugün o direnci kıramadık. Sonuna kadar rakip o direncini korudu. İyi pozisyonlarda bulduk. Direkten dönen topumuz var. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız beklediğimiz, düşündüğümüz her şeyi yapmaya çalıştılar. 1-2 tane hariç rakibe pozisyon da vermedik. Ben oyundan çok memnunum. Sadece sonuca yansıtamadık. İstediğimiz pozisyonları gole döndüremedik. 2 puan kaçırdık. Bu açıdan üzgünüm. İlerisi için umut veren, çok net bir oyun vardı. Giren, çıkan herkes bu takıma katkı yapmak için büyük bir özveride bulundu. Bugün 2 puan kaybettik ama sergilediğimiz performans ilerideki maçlar için çok ümit verici oldu. Zirve mücadelesinde rakiplerimizden biri olan Pendikspor'un bugün puan kaybettiği bir durumda kazanıp, bir avantaj sağlamak isterdik. Yarın belki zirvedeki diğer takımların olası puan kayıplarında haftayı karlı geçmek istiyorduk. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor 2 Puan Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Para nakil araçlarını soyan çeteye büyük darbe Para nakil araçlarını soyan çeteye büyük darbe
Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron’un evinin önü hedefte Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron'un evinin önü hedefte

21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 22:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor 2 Puan Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.