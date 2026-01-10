Esenler Erokspor\'dan Farklı Galibiyet

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Yücel Gürol (Dk. 84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman Kaynak
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman (Dk. 70 Kanga), Kayode (Dk. 72 Catakovic), Faye (Dk. 70 Berat Luş), Onur Ulaş (Dk. 80 Anıl Yaşar), Nzaba, Eray Korkmaz (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Enes Alıç, Amilton
Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 27 Faye, Dk. 73 Nzaba, Dk. 77 ve 82 Catakovic (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
