Esenyurt'ta Otomobil Yangını

15.01.2026 13:10
TEM Otoyolu'nda bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil hurdaya döndü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkiinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıktı. Edirne istikametinde seyir halindeyken dumanları gören sürücü, emniyet şeridinde durup araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
