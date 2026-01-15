Esenyurt'ta Otomobil Yangını

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil hurdaya döndü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkiinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıktı. Edirne istikametinde seyir halindeyken dumanları gören sürücü, emniyet şeridinde durup araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü şekilde sağladı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.