Esenyurt'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Esenyurt\'ta Park Halindeki Araçta Yangın
21.01.2026 11:40
Esenyurt'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Araç zarar gördü.

ESENYURT'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılan yangın da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

