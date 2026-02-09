Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
09.02.2026 11:59
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

ESENYURT'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Bir araçta yapılan aramada ise uyuşturucunun teybin arkasına zulalandığı ortaya çıktı. Uyuşturucunun ele geçirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koza Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 Şubat'ta belirlenen ev ve araçlara operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen F.A. (31), H.P. (26), O.A. (24), B.Ç. (22), S.C.T. (45) ve İ.Y.T. (45) yakalandı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 172 adet uyuşturucu hap, bin 470 gram kimyasal madde (tarımsal ilaç), 392,3 gram kokain, 107,4 gram kubar esrar, 8 elektronik sigara, 1 hassas terazi, 10 cep telefonu ile 100 dolar, 100 euro ve 900 lira ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada ise şüphelilerin uyuşturucuyu teybin arkasına kurdukları düzenekle zulaladıkları tespit edildi. Bu alanın bulunma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden F.A., O.A. ve B.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken; İ.Y.T., H.P. ve S.C.T. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç

