Eşini Sokakta Vurdu: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

YALOVA'nın Altınova ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Belgin Aslanoğlu'nu (39) sokak ortasında öldüren Özgür Aslanoğlu (43) hakkında 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Altınova ilçesinde 6 Ekim 2025'te, ayrı yaşayan Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu yere düştü. Aslanoğlu, yanına gittiği Belgin Aslanoğlu'nu bu kez de başından vurdu. 1 çocuk annesi Belgin Aslanoğlu hayatını kaybetti, kaçan Özgür Aslanoğlu Çiftlikköy ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

'1 EL DAHA ATEŞ ETTİM'

Şüphelinin ifadesinde, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti. Ben de kendisine, babasını hastaneye götürürken eşlik etmek istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. Ben yine de olay sabahı saat 08.00'de eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin'i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin'in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

'EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPARAK YOLUNU KESTİ'

Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianamede; çiftin aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu, Belgin Aslanoğlu'nun 8 aydır babası A.K.'nin evinde kaldığı belirtildi. Bu süre zarfında Özgür Aslanoğlu'nun iki defa yanına gittiği Belgin Aslanoğlu'nun barışmak istemediğini söylediğine dikkat çekildi. Tutuklu sanığın olay günü, babasını doktora götüreceğini bildiği boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için plan yaparak yolunu kestiği, konuşmaya başladıkları ve Belgin Aslanoğlu'nun silahı görmesi üzerine kaçmak istediği ancak Özgür Aslanoğlu'nun daha önceden planlaması nedeniyle tabancayla iki kez uzaktan, bir kez yakın mesafeden ateş ederek ölümüne neden olduğu kaydedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; Özgür Aslanoğlu'nun, 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Özgür Aslanoğlu ayrıca 'Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.