Eşinin Desteğiyle Hayata Döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yıl önce çatıdan düşerek ağır yaralanan ve 35 günlük hastane tedavisinde doktorların ümidi kestiği Atilla İnan, 'en büyük destekçim' dediği eşi sayesinde hayata tutundu.

2022 yılında Kemer Mahallesi'ndeki apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralanan 55 yaşındaki Atilla İnan'ın vücudunun birçok yerinde kırık meydana geldi. İç kanaması bulunan ve kırmızı kod ile hastaneye götürülen İnan, hemen tedaviye alındı. Doktorların da ümidini keserek 'yaşamaz' dediği İnan, eşinin desteğiyle hayata tutundu. Bir yıl süren tedavi sürecinin ardından yeniden dünyaya geldiğini ifade eden İnan, eşinin kendisi ile bir bebek gibi ilgilendiğini ve bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Uzun süren tedavisinin ardından adeta yeniden dünyaya geldiğini ifade eden Atilla İnan, "Açıkçası olay anını çok hatırlamıyorum. Hiçbir şeyim de yoktu ama tek hatırladığım çatıya çıkan merdivene tırmandığım. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 35 gün hastanede yattım. Üç ayda evde sırtüstü yattım. Sonra bastonla yürümeye başladım. Tedavim bir sene sürdü. Zor bir süreçti ama bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bir bebek gibi baktı bana. Onun desteğiyle adeta ikinci kez dünyaya geldim. O dönem de doktorlar bile umudu kesmişti benden. 'Çok yaşamaz' demişler. Tedavi sürecinin ardından 1,5 yıl çalışamadım. Daha sonra 2024 yılının yarısında ufak ufak çalışmaya başladım. Fazla ağır işe giremiyorum. Vücudumda demirler, metaller ve vidalar var. Çok şükür bugüne geldik. Demek ki yiyecek lokmamız varmış. Yaşadığım süreç gerçekten anlatılmaz yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın" dedi.