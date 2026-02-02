Eski Adalet Bakanı'na Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eski Adalet Bakanı'na Ömür Boyu Hapis

02.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de mahkeme, eski bakan Tang Yijun'u rüşvetten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Çin'de mahkeme Eski Çin Adalet Bakanı Tang Yijun'u rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Xiamen Halk Mahkemesi, rüşvet almakla yargılanan Eski Çin Adalet Bakanı Tang Yijun hakkında karar verdi. Mahkeme, eski bakanın 2006-2022 yılları arasında 137 milyon yuan (17.71 milyon dolar) değerindeki ürünleri yasa dışı yollarla rüşvet aldığını ve şirket halka arzları, arazi geri alımları, banka kredileri ve dava takibi gibi alanlarda kurumlar ve bireyler için menfaat sağlamak amacıyla konumunu kötüye kullandığını belirtti. Eski bakanı ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme tarafından açıklanan kararda, Tang'ın eylemlerinin rüşvet suçunu oluşturduğu ve alınan rüşvetin "özellikle büyük miktarda" olduğu ve devletin ve halkın çıkarları konusunda ciddi kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Tang hakkındaki soruşturma, ciddi disiplin ve hukuk ihlalleri şüphesiyle 2024 Nisan'da başlatılmış, soruşturmanın başlatılmasından aylar sonra partiden ihraç edilmişti.

Acil Durum Yönetimi Bakanına da soruşturma

Siyasi haklarından da ömür boyu mahrum bırakılan Tang'ın tüm kişisel mal varlığına da el kondu.

Ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından hafta sonu yapılan açıklamada ise, görevdeki Acil Durum Yönetimi Bakanı Wang Xiangxi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz ay, en üst düzey generali Zhang Youxia hakkında soruşturma başlatılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Adalet Bakanı'na Ömür Boyu Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Adalet Bakanı'na Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.