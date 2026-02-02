Eski Adalet Bakanı'na Ömür Boyu Hapis

Çin'de mahkeme Eski Çin Adalet Bakanı Tang Yijun'u rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Xiamen Halk Mahkemesi, rüşvet almakla yargılanan Eski Çin Adalet Bakanı Tang Yijun hakkında karar verdi. Mahkeme, eski bakanın 2006-2022 yılları arasında 137 milyon yuan (17.71 milyon dolar) değerindeki ürünleri yasa dışı yollarla rüşvet aldığını ve şirket halka arzları, arazi geri alımları, banka kredileri ve dava takibi gibi alanlarda kurumlar ve bireyler için menfaat sağlamak amacıyla konumunu kötüye kullandığını belirtti. Eski bakanı ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme tarafından açıklanan kararda, Tang'ın eylemlerinin rüşvet suçunu oluşturduğu ve alınan rüşvetin "özellikle büyük miktarda" olduğu ve devletin ve halkın çıkarları konusunda ciddi kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Tang hakkındaki soruşturma, ciddi disiplin ve hukuk ihlalleri şüphesiyle 2024 Nisan'da başlatılmış, soruşturmanın başlatılmasından aylar sonra partiden ihraç edilmişti.

Acil Durum Yönetimi Bakanına da soruşturma

Siyasi haklarından da ömür boyu mahrum bırakılan Tang'ın tüm kişisel mal varlığına da el kondu.

Ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu tarafından hafta sonu yapılan açıklamada ise, görevdeki Acil Durum Yönetimi Bakanı Wang Xiangxi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz ay, en üst düzey generali Zhang Youxia hakkında soruşturma başlatılmıştı. - PEKİN