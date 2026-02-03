Eski Bakan Malami Terör Suçlamasıyla Yargılanıyor - Son Dakika
Eski Bakan Malami Terör Suçlamasıyla Yargılanıyor

03.02.2026 23:16
Abubakar Malami ve oğlu, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla hakim karşısında.

Eski Nijerya Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami ile oğlu Abdulaziz Malami, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada, baba-oğul hakkında "Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası" kapsamında beş ayrı suçlama yöneltildi.

Suçlamalarda, Malami'nin görevde bulunduğu dönemde bazı terör finansmanı şüphelilerinin yargılanmasını engelleyerek terör faaliyetlerine dolaylı destek sağladığı öne sürüldü.

Savcılık, ayrıca baba-oğulun Kebbi eyaletindeki konutlarında ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurduklarını iddia etti.

Sanıklar, suçlamaları reddetti.

Tutukluluğun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Abubakar Malami ve oğlu Abdulaziz Malami, terörün finansmanı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla 20 Ocak'ta tutuklanmıştı.???????

Öte yandan Malami, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) açtığı ayrı bir davada, yaklaşık 6 milyon dolar (8,7 milyar naira) tutarında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla da yargılanıyor.

EFCC, Malami'nin kamu görevini kötüye kullanarak devlet fonlarını zimmetine geçirdiğini ve bu gelirlerle Abuja, Kebbi ve Kano eyaletlerinde çok sayıda taşınmaz edindiğini iddia ediyor.

Malami, söz konusu yolsuzluk davasında yakın zamanda kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

