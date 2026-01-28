Eski Başkanın Eşine Hapis Cezası - Son Dakika
Eski Başkanın Eşine Hapis Cezası

28.01.2026 12:37
Kim Keon Hee, rüşvetten 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. İki suçlamadan aklandı.

Güney Kore'de mahkeme Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye, "siyasi ayrıcalık" sağlamak karşılığında Birleşme Kilisesi yetkililerinden lüks bir markaya ait çok sayıda çanta ve elmas kolye kabul ederek rüşvet aldığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Güney Kore'de mahkeme Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, "siyasi ayrıcalık" sağlamak karşılığında Birleşme Kilisesi yetkililerinden lüks bir markaya ait çok sayıda çanta ve elmas kolye kabul ederek rüşvet aldığı gerekçesiyle Kim Keon Hee'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme eski liderin eşi Kim'e 12.8 milyon won (8 bin 990 ABD doları) para cezası ödemesine, rüşvet olarak aldığı elmas kolyeye de el konuşmasına karar verdi.

İki suçlamadan aklandı

Savcılar, Kim hakkında 15 yıl hapis cezası ve 2.9 milyon won para cezası talep etti. Ancak mahkeme Eski Devlet Başkanı Yeol'ün eşinin hisse senedi fiyat manipülasyonu ve siyasi fonlar yasasını ihlal etme suçlamalarından ise akladı. Savcıların beraat kararına itiraz edeceği kaydedildi. Kim ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Birleşme Kilisesi tarafından yapılan açıklamada ise hediyelerin kendisine hiçbir karşılık beklenmeden verildiği kaydedildi. Yargılanması devam eden Birleşme Kilisesi lideri Han Hak-ja da, Kim'e rüşvet verilmesi yönünde talimat verdiğini reddetti. - SEUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Suç, Son Dakika

