Eski Eşyalarla Bir Müze: Mustafa Kan'ın Koleksiyonu

26.01.2026 12:42
Bilecik'te Mustafa Kan, eski eşyalarıyla 30 metrekarelik deposunu müzeye dönüştürdü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tutkusu olduğu eski fotoğraf makinelerini toplayan, zamanla koleksiyonuna eski radyo, antika gramofon, taş plak, tarım aletleri gibi eşyaları da ekleyen Mustafa Kan, evinin bahçesindeki 30 metrekarelik depoyu adeta müzeye dönüştürdü.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan, İstanbul ve Tekirdağ'da birçok fabrikanın kurulumunda görev alan Mustafa Kan (70), 2006 yılında emekli olduktan sonra memleketi Bozüyük'e yerleşti.

Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Kan, arkadaşlarının da desteğiyle eski fotoğraf makineleri, cep telefonları, radyo, antika gramofon, taş plak, gaz lambası, otobüs firmalarının ıslak mendilleri, terazi, aydınlatma araçları, bakır kaplar, ahşap oyma, tarım ve dokuma aletleri ile mutfak gereçlerini biriktirdi.

Kan, 1000'e yakın eski eşyayı 2014 yılında restorasyonunu yaptırdığı ikinci derece tarihi eser niteliğindeki 2 katlı evinin bahçesinde "Çöplük" adını verdiği depoda sergiliyor.

Okuduğu kitaplardan da kütüphane oluşturan Kan, biriktirdiklerini gelecek yıllarda müzeye veya koleksiyonlara ilgi duyan bir kuruma hediye etmek istiyor.

"Yerim dar olduğu için toplamayı biraz yavaşlattım"

Kan, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da sürdürdüğü meslek hayatının ardından memleketine dönerek, 2010 yılında aldığı ikinci derece tarihi yapıyı 2014'te restore ettirdiğini söyledi.

İstanbul'da yaşadığı zamanlarda ikamet ettiği semtte antikacı ve sahafların bulunduğunu, kendisinde de antika eşyalara karşı merak oluştuğunu dile getiren Kan, şöyle devam etti:

"Önce fotoğraf makinelerine merak sardım ve toplamaya başladım. Bozüyük'e gelene kadar 8 yıl İstanbul'da toplamaya devam ettim. Fotoğraf çekme merakım olduğu için ağırlıklı eski fotoğraf makinelerini toparlamaya çalıştım. Makinelerle zaman zaman çekimler yaptım ama fotoğrafçılığı profesyonel olarak hiç düşünmedim. Bu arada çevremdeki arkadaşlar da öğrenince ellerindeki kullanmadıkları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarını hediye ettiler."

Kan, Bozüyük'e geldiğinde de eski eşyaları toplamaya devam ettiğini belirterek, "Şu anda restorasyonunu yaptırdığım yapının bahçesindeki 30 metrekarelik depoda birçok tarihi eşya bulunuyor. Fotoğraf makineleri, geçmişte kullanılan cep telefonları, radyolar, antika gramofon ve taş plakları ile gaz lambası gibi çeşitli bine yakın eski eşyalar var. Yerim dar olduğu için toplamayı biraz yavaşlattım. Zamanla sahip çıkılmayan kitapları topladım ve kütüphane oluşturdum." ifadesini kullandı.

Mustafa Kan, eserleri satmayı düşünmediğini, zamanı geldiğinde müzeye ya da bu tür koleksiyonlara ilgi duyan bir kuruma hediye edebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bozüyük, Bilecik, Kültür, Sanat, Son Dakika

